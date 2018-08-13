بلدية دبي: خطة متكاملة استعداداً لأضاحي العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت بلدية دبي إن قسم الخدمات البيطرية بإدارة خدمات الصحة العامة وضع خطة متكاملة عبر الموانئ وأسواق المواشي، استعداداً لموسم الأضاحي، الذي يتم خلاله استقبال أعداد كبيرة من شحنات الأغنام والأبقار، التي تخضع جميعها لإجراءات الحجر البيطري والفحوص الظاهرية والمخبرية، وفقاً لمعايير منظمة الصحة الحيوانية، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية والأمراض المشتركة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 170 ألف رأس ماشية في محاجر وأسواق بلدية دبي خلال الموسم الماضي من الماشية، ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد لموسم عيد الأضحى بنسبة 60% حتى تصل إلى نحو 300 ألف رأس، إذ جاءت تلك التوقعات نتيجة لملتقى بلدية دبي مع مؤسسات الإنتاج الحيواني، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد.

وأكدت مدير إدارة خدمات الصحة العامة، زهور الصباغ، على جاهزية الإدارة من حيث كادرها الفني المؤهل، الذي يضم أطباء بيطريين ومفتشين وفنيي مختبرات، موزعين على جميع منافذ عرض وبيع المواشي، للتحقق من صحة وسلامة الذبائح في جميع مقاصب دبي، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.