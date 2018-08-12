محمد بن زايد يطلق " المبادرة العالمية لشباب الإمارات "

المصدر: متابعة الامارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تزامنا مع اليوم العالمي للشباب .. نطلق " المبادرة العالمية لشباب الإمارات " مجددين الثقة بقدراتهم في توظيف طاقاتهم الإيجابية لتعزيز مكانة وسمعة الإمارات عالميا .. والتعريف بقيمها وتراثها الأصيل وتجربتها في بناء الإنسان وما حققته من نهضة حضارية شاملة".

وتابع سموه": نحن في سباق مع العالم لا يتوقف .. وخيارنا لتبوء الريادة هو الاستثمار في العلم و إعداد الكوادر الوطنية المتميزة و الملهمة التي ستقود البلاد الى المستويات العالمية .. رهاننا على عيال زايد راسخ ، فهم خير من يمثلنا في مختلف المحافل.. وهم الأجدر بتولي هذه المهمة".