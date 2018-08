محمد بن زايد يطلق " المبادرة العالمية لشباب الإمارات "

#Repost @mohamedbinzayed قيادة حكيمة تستشرف المستقبل وتشارك الشباب آمالهم وطموحاتهم .. وتستثمر في طاقاتهم وإبداعاتهم ليصل من خلالهم الوطن إلى الريادة العالمية.. هم خيارها الإستراتيجي ورهانها الحقيقي.

A post shared by الإمارات اليوم (@emaratalyoum) on Aug 12, 2018 at 1:41am PDT