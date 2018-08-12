وقفة عرفة الإثنين.. وإجازة العيد أسبوع

المصدر: وام ـــ دبي

وجه مجلس الوزراء باعتماد إجازة عيد الأضحى المبارك للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 19 أغسطس الجاري، حتى يوم الخميس 23 أغسطس، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 26 أغسطس 2018.

إلى ذلك، أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، مساء أمس، أن اليوم هو غرة شهر ذي الحجة. وقالت المحكمة إنه قد ثبت لديها رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ، مساء أمس السبت، بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون اليوم الأحد الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق الـ12 من شهر أغسطس 2018م، هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ، والوقوف بعرفة يوم الإثنين التاسع من ذي الحجة الموافق 20 من شهر أغسطس 2018م، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.