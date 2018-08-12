«محمد بن زايد لأجيال المستقبل» ينطلق 8 أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي ـ وام

تنطلق الدورة الثانية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» يوم الثامن من أكتوبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتستمر يومين، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأعلن مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، أن الدورة الثانية تتضمن العديد من الفعاليات والبرامج وورش العمل، التي يشارك فيها الطلبة بتجارب ثقافية وتفاعلية، تهدف إلى تسليط الضوء على دور الشباب في مستقبل وطنهم، وإسهاماتهم في البناء والتنمية والتطوير. وقال مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد خليفة النعيمي، إن «القيادة تؤمن بأن الابتكار والإبداع في تفكير هذا الجيل، سيكونان الدافع الأساسي للتطوير في المجالات الحيوية كافة، خصوصاً الاقتصادية القائمة على المعرفة»، مشيراً إلى أن الطريقة التي ننشئ ونحضّر بها أبناءنا من الأجيال الجديدة وقادة المستقبل، ستحدد مكانتنا الرائدة بين البلدان في العالم». ولفت إلى أن المجالس، على مدى سنوات، احتضنت إطلاق الأفكار والمبادرات المختلفة التي تهدف إلى تقديم الأفضل للمجتمع، مشيراً إلى أن المجلس يمثل منصة تسهم مع الجهات الأخرى في بلورة الأفكار التي من شأنها أن تقدم للقيادة رؤية مستقبلية للمسارات التعليمية.

وأضاف النعيمي أن لدى طلاب الإمارات فرصة مهمة للاستفادة والاطلاع على مختلف التجارب والمعلومات والعلوم المعرفية لتطورات المستقبل.

يشار إلى أن بإمكان الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد حضور الفعالية بعد استكمال إجراءات التسجيل، حيث تسلط الضوء عليهم، وتدعوهم لتبني الإبداع والتميز ونهل المعرفة وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على مهارات القرن الـ21، بهدف تحقيق رؤية الدولة المستقبلية، والعمل بشكل استباقي من أجل تحقيقها. ويشارك عدد من المتحدثين والخبراء والمؤسسات المحلية والدولية في فعاليات «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، من خلال خمسة مجالات، تشمل العلوم والتكنولوجيا، والثقافة والإعلام، والفنون وريادة الأعمال، والقيادة والتنمية، إضافة إلى الرياضة واللياقة البدنية. ويمكن للطلاب التقدم بطلباتهم لحضور المجلس عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.mohamedbinzayedmfg.ae.