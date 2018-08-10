قنوات إلكترونية لطباعة البطاقات الغذائية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فتحت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، قنوات إلكترونية لطباعة الوثائق الخاصة بتقارير تقييم البطاقة الغذائية للمنتجات المعبأة، ما يسهّل رحلة المتعاملين من فئة تجار الأغذية لتمكينهم من الحصول على الخدمة إلكترونياً دون مراجعة مراكز الخدمة. وأسهمت الخدمة في تقليل عدد زيارات المتعاملين إلى مراكز الخدمة بمعدل (صفر) زيارة، بعد أن كان معدل الزيارات الشهرية يتجاوز 1000 متعامل.

وأكد مدير قسم الدراسات والأنظمة الغذائية، المهندس أحمد العلي، أن هذا التطوير يأتي في إطار مبادرات الإدارة لتسهيل إجراءات مجال سلامة الأغذية، وتعزيز ثقة المجتمع بسلامة أغذيتهم، إذ تمكّن خدمة تقييم البطاقة الغذائية تجار ومصنّعي الأغذية من التعرف إلى متطلبات بطاقة بيان المنتجات الغذائية وفق متطلبات المواصفات الإماراتية والخليجية.