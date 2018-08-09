المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مخالفة

شكا مقيم في عجمان من تحرير مخالفة مرورية له في منطقة رملية مجاورة لأبراج الراشدية، لافتاً إلى أنه يقيم في البناية من سبع سنوات، ويوقف سيارته في المكان يومياً، ولا يفهم سبب تحرير المخالفة له.

مواقف

طالب قراء بتشديد الرقابة على مواقف أصحاب الهمم في المناطق المحيطة بالمساجد، خصوصاً وقت صلاة الجمعة، إذ يقوم البعض بشغلها من دون مراعاة لحقهم.

خدمات

اشتكى مستأجرون من سوء خدمات الصيانة في العديد من المباني، إذ لا يقوم الملاك ومديرو البنايات بإصلاح المرافق التالفة، ويحملونها على المستأجرين، توفيراً للنفقات، لاسيما ما يخص أعمال السباكة والإضاءة.

أرباح

فوجئ متعامل مع مصرف إسلامي بتلقيه رسالة على هاتفه المتحرك تفيد بإيداع المصرف مبلغ درهمين و60 فلساً في حسابه، عبارة عن أرباح!

قمامة

لاحظ سكان في منطقة الحصن بأبوظبي انتشار ظاهرة التنقيب في القمامة من أشخاص من جنسية آسيوية، وقيامهم بتفريغ الحاويات في الشارع، ما يترتب عليه انتشار القمامة والحشرات في المنطقة.

ملابس

طالب مرتادو محال غسل الملابس بوضع لوحة واضحة تتضمن أسعار الخدمات المقدمة، نظراً إلى مزاجية أصحاب تلك المحال في تحديد السعر من دون وجود ضوابط ثابتة.

منافذ

جدّد مستخدمون لشارع النعيمية، الرابط بين عجمان والشارقة، مطالبتهم للجهات المعنية بزيادة المنافذ على الطريق للتخفيف من حدة الازدحام المروري المتكرر.

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