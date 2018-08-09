103 ملايين راكب استخدموا «مترو دبي» في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أن مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر، نقل في النصف الأول من العام الجاري 103 ملايين و292 ألف راكب، مقارنة بنحو 100 مليون و558 ألف راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد مستخدمي الخط الأحمر 66 مليوناً و862 ألف راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي الخط الأخضر 36 مليوناً و430 ألف راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي ترام دبي ثلاثة ملايين و207 آلاف راكب.

وسجلت محطات المترو المشتركة بين الخطين الأحمر والأخضر النسبة الأكبر في عدد الركاب، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان (على الخطين) ستة ملايين و369 ألف راكب، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد (على الخطين) خمسة ملايين و488 ألف راكب.

وشهد عدد ركاب محطات الخط الأحمر تغيراً في ترتيب المحطات التي تستقطب أكبر عدد من الركاب، حيث تصدّرت محطة أبراج بحيرات جميرا القائمة بخمسة ملايين و524 ألف راكب، تلتها محطة الرقة بأربعة ملايين و921 ألف راكب، ثم محطة برج خليفة/‏‏دبي مول بثلاثة ملايين و934 ألف راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة الفهيدي في صدارة القائمة بأربعة ملايين و79 ألف راكب، ثم محطة بني ياس بثلاثة ملايين و302 ألف راكب، تلتها محطة الاستاد بمليونين و896 ألف راكب. واستحوذ مترو دبي على النسبة الأكبر لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بمعدل 37.17%. في حين استقطب ترام دبي، خلال النصف الأول للعام الجاري، ثلاثة ملايين و207 آلاف راكب. وتحرص الهيئة على تحقيق أعلى معدلات السعادة للناس من مختلف شرائح المجتمع، ومنهم رواد المواصلات العامة، من خلال توفير وسائل نقل تمتاز بالأمان والراحة والمتانة، ومزوّدة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وأن أعداد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، خصوصاً المترو، في إمارة دبي، تشهد ارتفاعاً كبيراً، وذلك بفضل تنامي ثقافة استخدام هذه الوسائل بين أوساط المجتمع، بما تمثله من راحة وسلاسة في التنقّل إلى مختلف الوجهات في الإمارة.

• 66 مليوناً و862 ألف راكب عدد مستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي.