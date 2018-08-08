برامج تدريبية لسائقي ومشرفات النقل المدرسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد مركز مواصلات الإمارات للتدريب، أحد المراكز الاستثمارية التابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات، لتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متخصصة ومكثفة لجميع السائقين والمشرفات، استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وقال المدير التنفيذي لدائرة الخدمات اللوجستية، بدر العطار، إن المؤسسة، وضمن جهودها لتقديم خدمات النقل المدرسي، وفق أعلى معايير السلامة والانتظام، تعمل بشكل دوري على تأهيل سائقيها ومشرفيها في برامج ودورات تدريبية، في مختلف العمليات والإجراءات اللازمة في الصحة والسلامة المرورية والأخلاقيات المهنية، والتعامل مع الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، لضمان سلامة أبنائنا الطلبة خلال الرحلة المدرسية.