«الرقابة الغذائية» ينظم ورشة حول الرقابة الذاتية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أخيراً، ورشة تدريبية لأصحاب المنشآت الغذائية حول مشروع الرقابة الذاتية الذي يهدف الجهاز من خلاله لأتمتة عمليات التفتيش، وتعزيز مستويات السلامة الغذائية في الإمارة من خلال منظومة ذكية ومتكاملة في مجال الرقابة الغذائية، تتفوق على أرقى أنظمة التفتيش العالمية.

وقدمت الورشة شرحاً حول مشروع الرقابة الذاتية، حيث تم تدريب أصحاب المنشآت الغذائية على المشروع من حيث المهام والمسؤوليات المترتبة على كل من الجهاز والمنشآت الغذائية المستهدفة، وتعرف المشاركون إلى آلية عمل تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالمشروع، وأهم العمليات التي يمكنهم تنفيذها من خلال التطبيق بما يتعلق بعمليات التقييم والتفتيش.