المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كراسي

اشترى قارئ كراسي مخصصة للأطفال للجلوس عليها أمام الألعاب الإلكترونية، من شركة «حول الإمارات»، لكنه لاحظ خروج قطع معدنية صغيرة لا تتناسب مع الأطفال، فطالب الشركة بإرجاع الكراسي، إلا أنها لم تستجب.

مصلى

اشتكى سكان في أبراج لؤلؤة عجمان سوء حال المصلى، إذ يفتقد إلى خدمات النظافة، علماً بأنه الوحيد الذي يخدم 10 أبراج متلاصقة، كل منها يحتوي على 25 طابقاً على الأقل.

مواقف

اشتكى سكان في منطقة أبراج بحيرات جميرا، إغلاق المواقف، وتخصيص عدد منها للوقوف برسوم ولمدة أقصاها ثلاث ساعات، دون مراعاة السكان أو العاملين في المنطقة، إذ بات يترتب عليهم إما استئجار المواقف من مالكيها بمبالغ سنوية تصل إلى 12 ألف درهم، أو المكوث ثلاث ساعات ثم مغادرة المنطقة لمدة لا تقل عن ساعتين، قبل العودة مجدداً.

رسوم

اشتكى سكان في مجمع رمرام السكني، فرض شركة دبي العقارية، رسوماً تبلغ 14 درهماً للقدم المربعة، معتبرين إياها كبيرة، وتشكل ربع دخل الإيجار، ما يجعل العائد الاستثماري غير مجد، في حين تراجعت أسعار البيع للسبب نفسه، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحمايتهم.

مبايعة

باعت امرأة سيارتها لشخص، بموجب مبايعة تم التوقيع عليها في أحد مكاتب السيارات، إلا أنه مر شهر ونصف الشهر، دون أن يسجل الشاري السيارة باسمه، رغم أنها بحوزته، الأمر الذي أثار مخاوفها من ارتكاب أمر ما بها، فتتحمل هي المسؤولية، فلجأت إلى شرطة مصفح، ثم النيابة والمحكمة، لكنها واجهت مشكلات قانونية، بقيت على إثرها السيارة باسمها، ولا تدري أين تتجه!

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