محمد بن زايد يصل القاهرة و الرئيس المصري في مقدمة مستقبليه

المصدر: القاهرة - وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القاهرة اليوم في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

كان في استقبال سموه ــ لدى وصوله مطار القاهرة الدولي ــ فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

و رحب فخامة الرئيس المصري ـــ خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي - بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق و تجاذبا أطراف الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين و الشعبين الشقيقين.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.