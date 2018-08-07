المصدر: دبي - الإمارات اليوم

درّاجات

رصد سائقون في أبوظبي سلوكيات متهورة يقوم بها سائقو درّاجات (توصيل الطلبات) على الطرق، ما يعرّضهم لخطر الدهس، مطالبين شركاتهم بتوعيتهم بأهمية الالتزام بالقيادة الآمنة.

مسافر

ضبطت جمارك دبي شخصاً آسيوياً حاز 4538 غرام «ماريغوانا»، أثناء قدومه عبر مطار دبي، وحين سئل إن كان يحوز شيئاً غير قانوني بعد تفتيشه، قال إنه لم يكن يعلم محتوى اللفافة، وكُلّف تسليمها إلى شخص في الدولة.

سحب

فوجئت مواطنة بسحب 1000 درهم من حسابها البنكي، إثر تلقيها رسالة نصية أثناء وجودها في عملها، وحين اتصلت بالبنك، أبلغها بأنها سحبت المبلغ من ماكينة صرافة في منطقة مردف، فراجعت الكاميرات، لكن لم تستطع اكتشاف الفاعل، وحين عادت إلى منزلها، فوجئت بوجود البطاقة، وسألت الخادمة، فاعترفت بأنها هي التي سحبت النقود.

توقف

اشتكى قاطنون في منطقة الرميلة1 شارع الزاهر، بعجمان، التوقف المفاجئ للسيارات الخاصة، بهدف تعبئة المياه من الشركات الموجودة بكثرة في هذا الشارع، ما يعرّض بقية السائقين للخطر.

إيجارات

قال مستأجرون في الشارقة وعجمان، إن هناك تمسكاً غير مبرر، من المكاتب العقارية، بالقيم الإيجارية الحالية، رغم دخول عدد كبير من البنايات السوق حديثاً، ووفقاً لمستأجر فإن هناك أربعة أبراج شاهقة جديدة، بعضها بدأ بالتأجير، والأخرى في الطريق، ورغم ذلك لايزال بعض مديري العقارات يصرّون على القيم الحالية للإيجارات.

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