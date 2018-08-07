سوق مجتمعية في مدينة محمد بن زايد.. ومحطة خدمة للشوامخ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقَّع المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، سيف بدر القبيسي، اتفاقيتين مع شركات التطوير والاستثمار العقاري، تتضمّن إحداهما إنشاء سوق مجتمعية في مدينة محمد بن زايد، وتتضمن الاتفاقية الثانية إنشاء محطة خدمة للأحياء السكنية في مدينة الشوامخ.

وأكد القبيسي أن المشروعين يأتيان ضمن منظومة متكاملة من المشروعات والمرافق الخدمية التي تعتزم البلدية تنفيذها تجسيداً لرؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لاسيّما على صعيد دفع عجلة التنمية الشاملة، وتطوير المرافق العامة، واستحداث المشروعات الجديدة التي يتطلبها المجتمع من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة وبأسلوب حضاري وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

من جانبها، أكدت البلدية أن عقد تنفيذ السوق المجتمعية يتضمن تطوير وتشغيل السوق عن طريق القطاع الخاص، وتضم السوق محال التجزئة، ومرافق مجتمعية، ومنصات خدمات حكومية للمجتمعات والأحياء السكنية بالنمط الذي يحقق تطلعات البلدية وفقاً لفكرة «3 في 1»، وهو الدمج ما بين المرافق المجتمعية ومحال التجزئة الملائمة وعناصر خدمة المتعاملين. وتنص صيغة العقد على مبدأ المساطحة والتشغيل لمدة 30 سنة، وسنتين بناء، ويتوقع أن يبدأ تشغيل السوق في الربع الرابع من عام 2020.

وستقام السوق المجتمعية في الحوض رقم Z23 في مدينة محمد بن زايد على مساحة أرض تقدّر بـ23 ألفاً و316 متراً مربعاً، أما المساحة الطابقية للمشروع فتبلغ 13 ألفاً و989 متراً مربعاً، في حين تبلغ الكلفة التطويرية والإنشائية للسوق 36 مليون درهم.

أما على صعيد محطة الخدمة التي ستقام في مدينة الشوامخ، فأكدت البلدية أنها تأتي ضمن سلسلة من مشروعات محطات خدمة الأحياء السكنية التي تغطي مناطق البر الرئيس، حيث يتم تطوير وتشغيل المشروع عن طريق القطاع الخاص بتقدم مجموعة متنوعة من خدمات الصيانة في هذه المحطات، التي تشمل النجارة، خدمات إصلاح الأدوات المنزلية، وخدمات السباكة والكهرباء والتكييف، وتجارة الإطارات وقطع غيار السيارات، وخدمات إصلاح السيارات وغسيلها، والعديد من الخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات المجتمع.

وتقوم صيغة عقد إنشاء محطة الخدمة على مبدأ المساطحة والتشغيل لمدة 30 سنة، وثلاث سنوات بناء، ويتوقع تشغيل المحطة في الربع الثالث من عام 2021.

وأوضحت البلدية أن مساحة الأرض التي ستقام عليها المحطة تبلغ 585 متراً مربعاً في الحوض رقم SHM9 في الشوامخ، بينما تبلغ المساحة الطابقية للمشروع 4888 متراً مربعاً، وتبلغ الكلفة التطويرية للمحطة 15.3 مليون درهم.

وتستهدف البلدية من وراء تشييد السوق ومحطة الخدمة رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمدينتين، وتوفير المرافق الخدمية ومحال تجزئة والمطاعم المناسبة ذات الجودة العالية، وتحسين معايير السلامة المرورية على الطرق الخارجية، وتعزيز سمعة وسمة أبوظبي كمثال رائد على التنمية المستدامة والحياة العصرية الراقية.

• المشروعان يأتيان ضمن منظومة متكاملة من المشروعات والمرافق الخدمية.