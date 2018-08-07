إعفاء مسنة وابنها من غرامات بـ 920 ألف درهم لمخالفتهما الإقامة منذ 14 عاماً

المصدر: سلامة الكتبي ــ الفجيرة

أفاد القائم بأعمال المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، العميد الدكتور أحمد علي الصغيري، بأن الإدارة أنجزت، أول من أمس، إجراءات متعلقة بإعفاء مخالف (45 عاماً) ووالدته (79 عاماً)، من جنسية دولة آسيوية، من مخالفات مالية تجاوزت قيمتها 920 ألف درهم، نتيجة بقائهما داخل الدولة بطريقة غير مشروعة نحو 14 عاماً، مؤكداً أنه بعد أن تم إعفاؤهما من المبالغ المالية المترتبة عليهما، جرى استخراج تصريح مغادرة لموطنهما في زمن وجيز. وقال إن اليوم الرابع لمبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» شهد إقبالاً كثيفاً من المراجعين الراغبين في الاستفادة من المبادرة في تسوية أوضاعهم، إذ تجاوزت أعدادهم 400 مخالف حتى نهاية ظهيرة أمس، معظمهم من الفئة المدرجة تحت مخالفة «بلاغات هروب»، الذين حضروا لاستلام جوازات سفرهم، تمهيداً لبدء الإجراءات المتعلقة بتعديل أوضاعهم، كون كفلائهم أبلغوا عن هروبهم، وسلموا جوازات سفرهم للإدارة إخلاءً للمسؤولية.

وأضاف: «نظراً للإقبال الكثيف من قبل المراجعين من المخالفين لقانون الإقامة في الدولة، تمت زيادة ثلاث منصات جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى سبع منصات، خصصت لخدمة المراجعين، بهدف استيعاب أعداد أكبر من المستفيدين، وتقديم تسهيلات تسرّع من إنهاء إجراءاتهم من أجل إتاحة المجال أمام الآخرين»، مؤكداً أنه «تم تجهيز الصالات بصورة جيدة لاستكمال إجراءات المخالفين، وتمكينهم من مغادرة الدولة، أو تعديل أوضاعهم».

وتابع الصغيري: «شرعت الإدارة في زيادة عدد الموظفين الذين يقدمون الدعم للمستفيدين من المبادرة، ليصبح العدد الإجمالي لهم 33 موظفاً، بعد أن كانوا 11 موظفاً في الأيام الثلاثة الأولى للمبادرة، بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمراجعين وتسريعها». وقال إن «أكبر قيمة مخالفة تم التعامل معها أمس كانت لعامل آسيوي هرب من كفيله قبل سبعة أعوام، إذ تم إعفاؤه من مخالفة بلغت 205 آلاف درهم، كما تم التعامل في اليوم الرابع للمهلة مع معاملات متباينة».