«مواصلات الإمارات» توفر 104 مركبات لخدمة القطاع الصحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وفّرت مواصلات الإمارات 104 مركبات مصمّمة خصيصاً لخدمة القطاع الصحي في الدولة، ضمن منظومة خدمات قطاع النقل والتأجير، التي تقدمها المؤسسة، لتلبية احتياجات شركائها الاستراتيجيين، من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، المتعاقد معها على مستوى الدولة.

وأوضح مدير المواصلات الحكومية بدبي، أحمد صالح الجسمي، أن المؤسسة وفرت 106 سائقين حكوميين لتولي قيادة 91 مركبة إسعاف، وعيادتين متنقلتين، و11 مركبة نقل موتى، لشركائها في القطاع الصحي من مختلف إمارات الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقال إن المركبات الطبية مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة المطلوبة.