شارع الإمارات الأكثر خطورة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدّر شارع الإمارات قائمة أكثر الشوارع خطورة في دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، من حيث معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، بواقع 18 حالة وفاة، يليه شارع الشيخ زايد، بواقع تسع حالات وفاة، ثم شارع الشيخ محمد بن زايد ثماني حالات وفاة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن شارع دبي ـ العين، جاء في المرتبة الرابعة، بواقع خمس حالات وفاة، ثم جاء شارعا الاتحاد والخيل بواقع ثلاث حالات وفاة لكل منهما، وسجلت حالتا وفاة في شوارع الخوانيج والمكتوم والمحيصنة الثانية والمرموم.

وأضاف المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور تحرص على تحليل أسباب الحوادث ومواقعها، لوضع حلول سريعة تحول دون تكرارها، خصوصاً لو كانت مرتبطة بظروف في شارع معين.