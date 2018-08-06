اختبار تركيب أنظمة «بطاريات تخزين» في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مشروعاً تجريبياً لتركيب واختبار أنظمة بطاريات تخزين الطاقة (NAS BESS)، بقدرة تخزينية تصل إلى 1.2 ميغاواط وسعة 7.5 ميغاواط، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد بالعالم، بالتعاون مع شركة «أمبلكس الإمارات»، مع ربط أنظمة التخزين بشبكة الهيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نعمل على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية للإسهام في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي عبر (ديوا الرقمية)، الذراع الرقمية للهيئة، إذ ستطبق الهيئة نموذجاً رائداً للمؤسسات الخدماتية يستند إلى الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، كما تعتزم الهيئة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة، وتخزينها والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات الرقمية». وأضاف أن «يأتي مشروع تركيب واختبار أنظمة بطاريات تخزين الطاقة (NAS BESS)، في إطار جهود الهيئة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز تقنيات تخزينها، وضمن مشروعاتنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأوضح: «ترتكز مبادرتنا 10x على أربعة محاور لتقديم تجربة جديدة للمؤسسات الخدماتية في دبي والعالم، يتمثل المحور الأول في إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي، والمحور الثاني يتمثل في تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة، بما يتيح الاستفادة من مزيج الطاقة النظيفة وضمان التكامل بين الطاقة النظيفة والتخزين وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاعتمادية في الأداء والعمليات».

وتابع: «يهدف مشروع نظام بطاريات تخزين الطاقة في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، إلى تقييم قدرات وخصائص هذه التقنية من الناحيتين الفنية والاقتصادية، ضمن الإطار التشغيلي لأنظمة الكهرباء في محطة إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واختبار دور هذه التقنية في زيادة مرونة الشبكة».

وأشار الطاير إلى أن «الهيئة تعمل على مشروعات تجريبية لنظام تخزين الطاقة لمدة 10 سنوات، ويجري العمل حالياً على بطاريات كبريتات الصوديوم من شركة NGK، وتصل سعة طاقة البطارية بعد 10 سنوات إلى 6.25 ميغاواط».

1.2

ميغاواط القدرة التخزينية لأنظمة بطاريات «NAS BESS».