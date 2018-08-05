وفاة 4 مواطنين من عائلة واحدة بتصادم مركبتين في عُمان

المصدر: أحمد عابد ـ أبوظبي

أعلنت شرطة عُمان السلطانية عن وفاة أربعة مواطنين إماراتيين، بينهم طفلان، في حادث تصادم مركبتين، أول من أمس، على طريق منطقة الزمايم بمحافظة الوسطى في عُمان.

وقالت الشرطة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إن حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة الزمايم، نتجت عنه وفاة أربعة أشخاص (أب وطفلان وجدتهما)، وإصابة شخصين آخرين بإصابات بليغة، وجميعهم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب الشرطة، وقع الحادث، مساء الجمعة الماضي، على طريق صلالة ـ مسقط في منطقة الزمايم في محافظة الوسطى، بين شاحنة كانت تسير في اتجاه صلالة ومركبة الضحايا، التي كانت قادمة من صلالة في اتجاه مسقط.

وبيّن التخطيط المبدئي للحادث أن الشاحنة انعطفت فجأة إلى جهة اليسار فاصطدمت بالجانب الأيمن لمركبة الضحايا، ما أدى إلى تدهور المركبة ووفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة، هم الأب واثنان من أطفاله ووالدة زوجته، فيما أصيبت الأم والابنة بإصابات بليغة.

وتمكنت فرق الشرطة والإسعاف من إخلاء المتوفين والمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

وشيع أهالي العين جثامين الضحايا بعد صلاة العصر أمس، وذكر سلطان بطي الرميثي، خال الطفلين وزوج أخت الأب، إنهم كانوا في زيارة إلى سلطنة عُمان بهدف السياحة والاستجمام، منذ يوم الخميس الأخير من الشهر الماضي، وكان آخر تواصل معهم قبل تحركهم للرجوع إلى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المصابتين (شقيقته وابنتها) جارٍ نقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى توام في مدينة العين، لاستكمال العلاج في الدولة.

فيما قال ابن عم المتوفى، عتيق البلوشي، إن الأسرة كانت في رحلة سياحية إلى مدينة صلالة، ووقع الحادث بينما كانت عائدة إلى الدولة، حيث توفي الأب (45 سنة)، وابناه (محمد 10 سنوات) وبطي (سنتان ونصف السنة) وجدتهما، فيما أصيبت ابنته (سنة ونصف السنة)، والأم.

يشار إلى أن حصيلة مرورية تقديرية، كانت أعدتها «الإمارات اليوم» في 2017، كشفت عن وفاة 38 مواطناً ومواطنة من فئات عمرية مختلفة في حوادث مرورية، وقعت خلال السنوات الخمس الماضية، في سلطنة عُمان خلال زيارات سياحية.

ووقع معظم تلك الحوادث خلال شهرَي يوليو وأغسطس، إذ يتوجه آلاف المواطنين وأسرهم في هذا التوقيت من كل عام لقضاء إجازاتهم في مدينة صلالة، التي تتميز بمناخ معتدل، ما يجعلها وجهة قريبة ومفضلة للسياح، إضافة إلى سهولة المواصلات البرية والجوية بين الإمارات وعمان.

الأسرة كانت في زيارة

إلى عُمان بهدف

السياحة.