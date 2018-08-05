تحرير 350 مخالفة بحق ملحقي الضرر بالبيئة في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

حررت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة أكثر من 350 مخالفة بيئية منذ بداية العام الجاري، تركز أغلبها في تشويه المناطق البرية أو إلحاق الضرر بها، إذ تصل المخالفة إلى 2000 درهم، وتتضاعف إذا تكرّرت، كما كشفت الهيئة عن ازدياد حجم المخالفات الخاصة بتحطيب الأشجار على السنوات السابقة، إذ تصل مخالفات التحطيب إلى 10 آلاف درهم.

وأشارت رئيسة الهيئة، هنا سيف السويدي، إلى أن المخالفات تركز أغلبها في تشويه المناطق البرية أو إلحاق الضرر بها، من خلال رمي المخلفات أو تركها في المكان، وعدم نقلها إلى الأماكن المخصصة، والتحطيب الجائر، والشواء على الرمل وترك الفحم.

وقالت إنه رغم انخفاض عدد المخالفات البيئية بشكل متواتر إلا أنها تتكرر ذاتها، سواء المتعلقة بإلقاء المخلفات أو بتقطيع الأشجار، ومخالفات مرور المركبات بأنواعها عشوائياً في مواقع نمو الأعشاب والنباتات.

وأكدت السويدي أن مخالفة «التحطيب الجائر للأشجار» تعد من المخالفات الخطرة، كون القطع يستهدف أشجاراً يحتاج نموها مرة أخرى إلى سنوات طويلة، وبعضها عمرها طويل جداً، يصل إلى 30 و50 و100 سنة».