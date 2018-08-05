«التوطين»: 342 ألف جهة عمل في الدولة تضم 5 ملايين عامل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف تقرير رسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إمارة دبي شهدت وحدها تسجيل ما يزيد على 71% من إجمالي عدد منشآت العمل الجديدة التي تم تسجيلها على مستوى الدولة خلال العام الماضي، بينما شهدت أبوظبي وعجمان وأم القيوين تسجيل 28% من المنشآت الجديدة، بواقع 9.5% لكل منها، فيما لم تسجل الإمارات الأخرى أي زيادة في عدد جهات العمل.

ويبلغ عدد مؤسسات وجهات العمل المسجلة ضمن القطاع الخاص في الدولة 342 ألف منشأة مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين حتى نهاية العام الماضي، يعمل لديها خمسة ملايين و39 ألف عامل وعاملة ما بين مواطنين ومقيمين.

وأفاد تقرير لإدارة نظم معلومات سوق العمل في الوزارة، بأن العام الماضي شهد انضمام نحو 7000 منشأة عمل جديدة للقطاع الخاص في الدولة، موضحاً أن إجمالي المنشآت المسجلة حديثاً في إمارة دبي وحدها بلغ 5000 منشأة، ليرتفع بذلك عدد مؤسسات وجهات القطاع الخاص في الإمارة إلى 132 ألف منشأة، يعمل بها مليونان و530 ألف عامل وعاملة، فيما بلغ إجمالي المنشآت التي تم تسجيلها العام الماضي في أبوظبي 88 ألف منشأة، يعمل بها مليون و429 ألف عامل وعاملة، بزيادة 1000 منشأة عن عام 2016، الذي شهد تسجيل 87 ألف منشأة.

وبحسب التقرير بلغ عدد المنشآت المسجلة في عجمان العام الماضي 28 ألف منشأة، تضم 241 ألف عامل وعاملة، بزيادة 1000 منشأة عن 2016، وهي الزيادة نفسها التي سجلتها إمارة أم القيوين، والتي بلغ إجمالي مؤسساتها التابعة للقطاع الخاص 6000 منشأة العام الماضي، يعمل بها 45 ألف عامل وعاملة، بدلاً من 5000 في العام السابق له.

في المقابل، لم تشهد آلية تسجيل منشآت القطاع الخاص أي تغيير خلال العامين الماضيين في كل من الشارقة التي تضم 58 ألف منشأة، يعمل بها 578 ألف عامل وعاملة، ورأس الخيمة التي تضم 18 ألف منشأة، يعمل لديها 127 ألف عامل وعاملة، والفجيرة التي تضم 12 ألف منشأة وجهة عمل خاصة يعمل لديها 90 ألف عامل وعاملة.

آلية تسجيل المنشآت في القطاع الخاص في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة لم تشهد أي تغيير خلال العامين الماضيين.

2.5

مليون عامل وعاملة يعملون في 132 ألف منشأة خاصة في دبي.

5000

منشأة إجمالي المنشآت المسجلة حديثاً في إمارة دبي.