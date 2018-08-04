«جامعة أبوظبي» تحصد جائزة دولية في تطوير البحوث

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حصل طلبة من كلية الهندسة جامعة أبوظبي على جائزة «أفضل عرض» لمساهمتهم المتميزة في عقد ورشة بحث علمي خلال المؤتمر الدولي الرابع المعني بإدارة المواد الكيميائية، وعمليات التصنيع (ICCMP)، الذي أقيم في تايلاند بهدف تبني أفضل المشاريع للمتخصصين من الباحثين والخبراء الذين يعملون في تطوير البحوث العلمية والدراسات، ومن المقرر نشر أبحاثهم المبتكرة تقديراً لإنجازهم العلمي الرائد إضافة إلى عروضهم التقديمية الأخرى خلال المؤتمر.

وقال مدير جامعة أبوظبي، الدكتور وقار أحمد، إن «الجامعة تعد واحدة من مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي في البحوث الأساسية والتطبيقية، وتمثل مشاركتنا في مؤتمر (ICCMP) المعني بإدارة المواد الكيميائية وعمليات التصنيع نجاحاً باهراً وإضافة نوعية للسمعة المتميزة التي تحظى بها الجامعة في المحافل المحلية والدولية المرموقة، ما يعكس كفاءة الأبحاث العلمية المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة في جامعة أبوظبي، والذين يتميّزون بحبهم للابتكار والاستطلاع العلمي والمعرفة».

وأفاد أستاذ مساعد بكلية الهندسة، الدكتور عمر شعلال، «باستعراض الطلبة مشاريعهم خلال المؤتمر أمام عدد من الأساتذة الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس المعروفين دولياً وذوي الخبرة في الهندسة الكيميائية، وجاءت مشروعاتهم ترجمة لمشاركتهم الأكاديمية الناجحة وبحوثهم العلمية المبتكرة، مؤكداً أن الجائزة تعد تقديراً مميزاً للأداء الذي حرصت عليه الجامعة».