صرف راتب أغسطس لموظفي حكومة رأس الخيمة قبل العيد

المصدر: رأس الخيمة - وام

تقرّر صرف رواتب العاملين في حكومة رأس الخيمة عن شهر أغسطس قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، إن دائرة الموارد البشرية باشرت من الآن بإعداد كشوف الرواتب المحلية على أن يتم تحويلها إلى المصارف قبل إجازة العيد، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على توفير سبل الراحة والسعادة للعاملين في الحكومة، وحتى يتسنى لهم توفير احتياجات العيد.