شرطة أبوظبي تؤهل 16 منتسباً في «التمارين الأمنية»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أفادت شرطة أبوظبي بأنها نجحت في تأهيل 16 منتسباً في عدد من إداراتها بمجال تقييم تمارين إدارة الأزمات والمواقف الأمنية، بحسب المواصفة البريطانية (BS11200).

وأكد نائب مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية، المقدم علي سيف العرياني، خلال حفل تخريج الدفعة الثالثة في مجمع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أهمية الدورة في رفد العاملين بالمهارات والقدرات، وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك ضمن مشروع تأهيل فريق المقـيّـمين على مستوى شرطة أبوظبي.

وأوضح أن مثل هذه الدورات التخصصية تعزز من إمكانات المنتسبين، وتنعكس إيجابياً على تطوير جهود التحسين المستمر، والارتقاء بمنظومة العمل في أداء المهام الأمنية، وفق أفضل النظم والإجراءات المطبّقة على المستوى العالمي.