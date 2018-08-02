«أبطال عام زايد» يتعرفون على عوامل الجذب التاريخي في «اللوفر»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تعرّف طلاب برنامج أبطال شرطة الغد «أبطال عام زايد» على عوامل الجذب التاريخي والتعليمي لمتحف اللوفر، خلال زيارة نظمتها شرطة أبوظبي.

واطلع الطلاب من «دفعتَي أبوظبي والعين» على المعالم الفريدة للمتحف، ومقتنياته الثمينة النادرة التي تمثل الإرث الحضاري والإنساني، والتي تمتزج فيه ثقافات مختلف دول العالم.

وأكد مدير إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية، العميد مهنا محمد النعيمي، حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالتوعية المجتمعية لطلبة البرنامج، مشيراً إلى أن تنظيم الرحلات التعليمية يندرج في إطار تعزيز المكاسب الثقافية، بما يصقل مهاراتهم بالفنون والمعرفة التي ترتكز على قيم التسامح والخير والعطاء. وأعرب الطلاب عن شكرهم وامتنانهم للزيارة التي نظمتها شرطة أبوظبي.