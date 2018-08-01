«طرق دبي» تقدم لوحات إرشادية للأفراح مجاناً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، تطوير فكرة اللوحات الإرشادية لتشمل تقديمها لمواقع الأفراح (الأعراس) مجاناً للمواطنين اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وكرّم أصحاب اقتراح توفير اللوحات الإرشادية لمواقع العزاء والأفراح، تقديراً لمقترحهم الذي لاقى استحساناً كبيراً من المجتمع.

وأثنى على فريق العمل ومقدمي اقتراح اللوحات الإرشادية لمواقع العزاء والأفراح، التي أسهمت في الحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة دبي، والتخلص من ظاهرة انتشار اللوحات الكرتونية لمواقع العزاء على طرق إمارة دبي، مشيراً إلى أن الهيئة طورت فكرة اللوحات، لتشمل اللوحات التي تقدمها في الأفراح للمواطنين لإرشاد المدعوين للمناسبات، وتحديداً تلك التي تقام في المنازل وخيم الأفراح.

وأكد حرص الهيئة على تنويع قنوات التواصل مع مقدمي الاقتراحات من المتعاملين والموظفين، بهدف مشاركتهم في صنع القرار، عبر تقديمهم الاقتراحات والأفكار الإبداعية التي تساعد على تطوير أنظمة العمل وتحسين الأداء، وتعزيز ثقة المتعاملين، وتحقيق التميز في الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين، وصولاً إلى تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها.

يذكر أن تقديم الخدمة للمتعاملين يتميز بسهولة الإجراءات، وذلك من خلال زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابع للهيئة، أو التواصل مع مركز الاتصال في الهيئة على الرقم 8009090 على مدار الساعة، وتزويدهم بالمعلومات والأوراق المطلوبة، وتوفر الهيئة 10 لوحات لكل طلب، لتغطية أكبر مساحة جغرافية إرشادية لموقع العزاء أو الفرح.