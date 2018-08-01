«بيت الخير» تنفق 108.7 ملايين درهم في النصف الأول من «عام زايد»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت إدارة «بيت الخير» أن حجم الإنفاق، خلال النصف الأول من عام زايد، بلغ 108 ملايين و730 ألف درهم، استفادت منه 55 ألفاً و440 أسرة وحالة، منها 73 مليوناً و144 ألفاً و799 درهماً، تم إنفاقها خلال حملة رمضان «وسنزيد الْمُحْسِنِينَ»، التي استمرت منذ بداية رجب وحتى نهاية رمضان.

وأكدت الجمعية أن نتائج الحملة رفعت معدل الإنفاق الشهري بسبب تنفيذ برنامج «فرحة»، الذي ضم العديد من المشروعات الرمضانية، التي سعت لإسعاد الأسر خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، حيث أنفقت 12 مليون درهم على المير الرمضاني، ونحو أربعة ملايين درهم على مشروع إفطار صائم، ليتجاوز عدد الوجبات المقدمة للصائمين عبر مفاطر رمضان نصف مليون وجبة، وبلغ الصرف على مشروع زكاة الفطر نحو مليوني درهم، كما أنفقت الجمعية 6.3 ملايين درهم على كسوة عيد الفطر، و9.3 ملايين درهم كعيدية.

وبلغت قيمة الدعم النقدي الشهري، خلال الأشهر الستة الأولى من عام زايد، والمقدم للأسر المسجلة في أفرع «بيت الخير» بدبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان 12.3 مليون درهم، في حين بلغت قيمة الدعم المقدم لمراكز هيئة آل مكتوم الخيرية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي مبلغ 13.3 مليون درهم، حيث تقدم الجمعية مساعدات نقدية لما يزيد على 4000 أسرة شهرياً، بلغ مجموع ما أنفقت عليهم الجمعية حتى نهاية يونيو 25.7 مليون درهم.

كما تم تقديم دعم غذائي شهري للأسر المسجلة في أفرع «بيت الخير» ومراكز الهيئة بقيمة 3.5 ملايين درهم، بالإضافة إلى تقديم مستلزمات منزلية وصيانة للمنازل بقيمة 1.7 مليون درهم، كدعم للظروف المعيشية للأسر.

وبلغ الدعم المقدم لأسر الأيتام في أفرع «بيت الخير»، خلال النصف الأول من العام، نحو ثلاثة ملايين درهم، في حين بلغت قيمة الدعم المقدم لأسر الأيتام في مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية 2.5 مليون درهم، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقاه الأيتام الذين ترعاهم الجمعية، والذين يصل عددهم إلى نحو 1800 يتيم.

وقدمت «بيت الخير» مساعدات طارئة للأسر والحالات التي لجأت إليها، خلال النصف الأول من عام زايد الخير، بقيمة 22.8 مليون درهم، من خلال أفرع الجمعية الأربعة، كما قدمت مبلغ 6.7 ملايين درهم كمساعدات طارئة من خلال مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية.

وبلغ الإنفاق على مشروع «علاج» الموجه للمرضى المقيمين 2.2 مليون درهم عبر أفرع الجمعية، بالإضافة إلى 417 ألف درهم، قدمت للمرضى الذين توجهوا لمراكز هيئة آل مكتوم الخيرية، ليصل مجموع ما أنفقته الجمعية على مشروع «علاج» إلى 2.6 مليون درهم.

وسددت الجمعية مديونيات عن الغارمين بقيمة 3.5 ملايين درهم، منها 3.1 ملايين درهم قدمتها «بيت الخير»، وإطلاق سراح سبعة سجناء مواطنين في عدد من إمارات الدولة، بالتعاون مع صندوق الفرج والمؤسسات الإصلاحية والعقابية.

وأنفقت الجمعية نحو 4.4 ملايين درهم على مشروع الصدقة الجارية، ونحو 2.8 مليون درهم كمواد غذائية على مشروع إطعام الطعام، ودعمت طلبة جامعيين بـ561 ألف درهم.

كما قدمت الجمعية دعماً لأصحاب الهمم بقيمة 70 ألف درهم، بالإضافة إلى مساعدات أخرى بقيمة 1.1 مليون درهم.