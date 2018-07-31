المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«العربية»

أفاد المكتب الإعلامي لشركة أبوظبي للتوزيع، رداً على مطالبة قارئ بإصدار فواتير الكهرباء والمياه باللغة العربية، بأنه يمكن للمتعامل اختيار اللغة المفضلة لديه من خلال تحديث اللغة المفضلة عبر الدخول لحسابه على الموقع الإلكتروني www.addc.ae أو التطبيق الإلكتروني، أو عن طريق الاتصال هاتفياً.

فندق

اشتكى متعامل مع فندق هيلتون جاردن رأس الخيمة، فرض رسوم إضافية لاستخدام الشاطئ من دون ذكرها عند إجراء الحجز عبر الإنترنت، الأمر الذي يزيد من الكلفة على النزلاء.

صالونات

اشتكى سائقون إلصاق بطاقات «بيزنس كارت» غالبيتها لصالونات تجميل على زجاج أبواب السيارات بعدد لا يقل عن 4 أو 5 بطاقات، ما يلحق ضرراً بزجاج السيارات، فضلاً عن تلويث المنطقة، إذ يلجأ كثيرون إلى إلقائها على الأرض.

مياه

طالب سكان في أبراج «فالكون» بعجمان الشركة المعنية عن إدارة الأبراج، بوضع حدٍ لتكرار الأعطال التي تصيب مضخات المياه، مؤكدين أنه للشهر الثاني على التوالي يعاني سكان الطوابق العلوية ضعف ضغط المياه.

مقاعد

لاحظ متسوقون في «مردف سيتي سنتر»، عدم توفير مقاعد للزبائن في الممرات على غرار مراكز تجارية عدة في دبي، حتى يتسنى لكبار السن وأصحاب الهمم الاستراحة بالجلوس عليها خلال عملية تسوقهم بالمركز.

تهوّر

رصد سائقون في الشارقة تهور بعض الشباب أثناء القيادة في أوقات متأخرة من الليل، خصوصاً على طريق مليحة الجديد على الرغم من وجود رادارات وحملات توعية مستمرة.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com