7000 شاب وشابة شاركوا في «الأكاديمية الصيفية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت المؤسسة الاتحادية للشباب فعاليات الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات أمس، بحضور وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، شما بنت سهيل فارس المزروعي، ووزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، عضو مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إذ استقبلت الأكاديمية التي تم عقدها بمقر جامعة حمدان بن محمد الذكية بدبي، أكثر من 7000 شاب وشابة، استفادوا من 100 دورة وورشة عمل ومحاضرة عقدتها الأكاديمية على مدار ثمانية أيام. واستطاعت الأكاديمية عقد شراكات مع مؤسسات محلية وعالمية لتنفيذ فعالياتها.