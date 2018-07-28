25 مليون تحميل لألعاب شرطة دبي الإلكترونية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

قال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، إن عدد مرات تحميل الألعاب الإلكترونية المطورة من قبل شرطة دبي، من متجري تطبيقات (أبل ستور) و(غوغل بلاي) على الأجهزة الذكية؛ تجاوز 25 مليوناً، منها ثلاثة ملايين و484 ألفاً و393 من المملكة العربية السعودية، ومليونان و466 ألفاً و707 من الولايات المتحدة الأميركية، ومليون و689 ألفاً و105 من روسيا، ومليون و628 ألفاً و539 من البرازيل، ومليون و180 ألفاً و34 من الإمارات.

وبيّن الرزوقي أن هذه الألعاب تم تطويرها داخلياً من قبل موظفي شرطة دبي، وذلك في مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ويتم توفيرها على متاجر الألعاب الإلكترونية ومراكز الشركة الذكية (SPS)، لافتاً إلى أن شرطة دبي سجلت حقوق الملكية الفكرية لهذه الألعاب في وزارة الاقتصاد، وتمكنت من بناء وتطوير المورد البشري الذي اكتسب خبرة كبيرة في تطوير الألعاب الإلكترونية.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، تلتزم بترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لشرطة دبي، وذلك من خلال تطوير ألعاب إلكترونية توعوية ومُسلية، والتي تعد من أفضل السبل والوسائل للمساهمة في نشر التوعية بسبب الانتشار الواسع للألعاب، ولما تحتويه هذه الألعاب من رسائل تعليمية في قالب ممتع للصغار والكبار. وأشار الرزوقي إلى أن فئة الألعاب التعليمية احتلت المركز الأول في تحميل الألعاب في 74 دولة بـ16 لغة، منها العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والكورية والصينية والبرتغالية.