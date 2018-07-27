العثور على جثة مواطن داخل مركبة في دبا الفجيرة

سمية الحمادي ـ الفجيرة

تحقق شرطة دبا الفجيرة في وفاة مواطن عُثر على جثته داخل مركبة بمنطقة غوب في دبا الفجيرة، صباح أمس، ويشتبه في وفاته جنائياً.

وذكرت شرطة الفجيرة أن غرفة العمليات في شرطة دبا الفجيرة تلقت، في الساعة السادسة من صباح أمس، بلاغاً من أحد الأفراد يفيد بوجود جثة شخص داخل مركبة بمنطقة غوب، وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين أن القتيل مواطن في العقد الثالث من عمره، ويشتبه في وفاته جنائياً.

وأضافت أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى دبا الفجيرة الطبي، لعرضها على الطبيب الشرعي وتشريحها وتحديد أسباب الوفاة، ومازالت التحقيقات مستمرة للتوصل إلى ملابسات الحادث.

المتوفى

في العقد الثالث

من عمره.