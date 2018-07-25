المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إزعاج

تدخلت شرطة الشارقة لوضع حد لإزعاج تتسبب به مركبة يصدر منها منبه الإنذار باستمرار وفي مختلف الأوقات، الأمر الذي تسبب في إزعاج السكان فترة طويلة بمنطقة سكنية مكتظة بالبنايات.

إعلانات

جدد سكان إمارة أم القيوين مطالبتهم دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بعدم إصدار تصاريح للشركات لنشر إعلاناتها أمام الشقق والفلل السكنية، حيث أصبح مزعجاً انتشار عدد كبير من الإعلانات الورقية في ممرات البنايات السكنية.

إيجارات

اشتكى قراء في عجمان تمسك بعض الملاك ومسؤولي العقارات بالقيم الإيجارية القديمة لبعض السكان الذين يرغبون في تجديد عقودهم، علماً بأنهم يؤجرون لمستأجرين جدد بقيم أقل.

حجز

يواجه سائقون في أبوظبي صعوبة الحصول على مكان لتنفيذ الحجز على مركباتهم، إذ لا تسمح ظروفهم المادية بدفع البدل، مطالبين بتطبيق بدائل أخرى، والإسراع في تنفيذ الحجز المنزلي.

سلع

انتقد مستهلكون قيام متاجر عدة في الدولة بوضع أرفف صغيرة قبل كاونترات الدفع مباشرة تحتوي على سلع غذائية غير صحية، لكنها تجلب الأطفال بألوانها وأنواعها، ما يجعلهم يطلبونها من ذويهم بإلحاح، واقترحوا وضع سلع غذائية مفيدة أو عبوات مياه بدلاً منها.

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