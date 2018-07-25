شرطة عجمان تعزز السلامة المرورية بـ «يوم بلا مخالفات»

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة «يوم بلا مخالفات» التي تأتي ضمن سلسلة مبادراتها التوعوية لتعزيز السلامة المرورية وتثقيف الجمهور بأهمية اتخاذ احتياطات السلامة المرورية، وتجنب ارتكاب المخالفات، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز أمن الطرق.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات بإدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، الرائد فؤاد يوسف الخاجه، إن مبادرة «يوم بلا مخالفات» نفذت بهدف توعية الجمهور والمتعاملين والمخالفين وتحفيزهم نحو تجنب ارتكاب المخالفات المرورية، حيث وزع أفراد دوريات المرور في شرطة عجمان منشورات إرشادية وتوعوية على المخالفين بعد ضبطهم بدلاً من تحرير المخالفة عليهم، مع تقديم النصائح والإرشادات للحذر أثناء القيادة وتخفيض نسبة الحوادث المرورية، وضمان سلامة أفراد المجتمع. من جانبهم، عبر سائقون وجمهور عن شكرهم لشرطة عجمان وسعادتهم بهذه المبادرة الطيبة، مؤكدين أن النصح والإرشاد والكلمة الطيبة أحب وأقرب إلى الجمهور من المخالفة المباشرة، متمنين لهم مزيداً من التميز في تعزيز الأمن والأمان.