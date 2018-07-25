2000 شاب وشابة يحضرون فعاليات الأكاديمية الصيفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت الأكاديمية الصيفية، التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب في جامعة حمدان بن محمد الذكية في دبي، إقبالاً كثيفاً من شباب الإمارات الذين توافدوا من مناطق الدولة كافة، حرصاً منهم على الاستفادة من فعاليات الأكاديمية، حيث وصل عدد الحضور حتى ثالث أيام الأكاديمية إلى أكثر من 2000 شاب وشابة، من مختلف الفئات العمرية.

واستمرت الأكاديمية في تقديم محاضرات وورش عمل، بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية، مثل جامعة نيويورك أبوظبي، وشرطة دبي، ولينكد إن، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والعديد من الخبراء والمتخصصين من شباب الإمارات في مجالات مثل الفن والثقافة والتكنولوجيا وصناعة القهوة والمهارات الحياتية.

وتستمر فعاليات الأكاديمية حتى 29 يوليو الجاري، على أن تعقد كل الورش والمحاضرات في الفترة الصباحية.