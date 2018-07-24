الصين تنجح في زراعة الأرز بصحراء دبي وخطط لتغطية 10% من الإمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن فريق بحثي صيني عن نجاح تجربة زراعة الأرز المتحمل للملوحة والقلوية في صحراء دبي.

وقالت وكالة شينغوا الصينية أن الاختبارات أظهرت أن أعلى محصول لهذا النوع من الأرز الهجين تجاوز 7.8 طن لكل هكتار، ما يعد أعلى كثيرا عن متوسط إنتاج الأرز العالمي عند 4.539، وفقا لمركز بحث وتطوير الأرز القابل للزراعة في الأراضي المالحة والقلوية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وبدأ الفريق الصيني مع الشريك الإماراتي المشروع في دبي منذ يناير الماضي وتم زراعة أكثر من 80 نوعا من الأرز المتحمل للملوحة والقلوية في الحقول التجربية.

وعقب هذا النجاح، يخطط الفريق الصيني وشريكه المحلي في دبي لإقامة مزرعة تجريبية بمساحة 100 هكتار آخر في عام 2019، لمواصلة اختبار تقنيات زراعة الأرز الهجين.

وسيتم توسيع مساحة الأراضي المزروعة عام 2020 لتغطي نحو 10 بالمائة من أرض دبي حسبما طلب الجانب الإماراتي، وفقا لما أفاد به الفريق.

ويخطط الفريق وشريكه الإماراتي لإنشاء مركزا بحثيا وترويجيا للأرز الهجين في دبي، من أجل الاختبار الزراعي والتحسين التقني والتدريب الفني وتعميم تكنولوجيا زراعة الأرز الهجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.