اختلاف فلكي على "الأضحى" و9 أيام إجازة متوقعة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

اختلفت توقعات فلكيين على موعد حلول عيد الأضحى، في ما يتوقع أن تمتد إجازة العيد 9 أيام في حال وافق العيد يوم الثلاثاء 21 أغسطس المقبل .

وتوقع فلكيون أن يكون الأربعاء الموافق 22 أغسطس المقبل، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، في حين توقع آخرون أن يكون الثلاثاء الموافق 21 أغسطس المقبل هو أول أيام العيد.

وأعرب موظفون مواطنون ومقيمون عن أملهم أن تكون وقفة عرفة الاثنين 20 أغسطس والعيد يكون الثلاثاء، إذ سيحصلون على 9 أيام إجازة متواصلة، تبدا من 17 وحتى 25 أغسطس، في حين ستتقلص هذه الإجازة إلى 5 أيام في حال حل العيد الأربعاء.

وتوقع نائب المدير العام في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان أن يولد هلال شهر ذي الحجة ظهر يوم السبت 11 أغسطس المقبل، الساعة 11:58 ظهرا بتوقيت الامارات، وسيغرب بعد 10 دقائق من غروب الشمس وستتعذر رؤية الهلال في الدولة وفقا للمعايير الفلكية، وبناء على هذا الأمر يكون يوم الاحد الموافق 30 ذي القعدة والاثنين غرة شهر ذي الحجة وعليه فإن الأربعاء 22 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا، مع وجود فرصة أن يكون الثلاثاء هو أول أيام العيد، مشيرا إلى احتمالية وجود بعض الفروقات بين الدول الإسلامية نظرا لصعوبة الرؤية واختلاف ظروف الرصد من موقع لآخر

في المقابل أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أنه وفقا للحسابات الفلكية ستكون غرة شهر ذي الحجة الأحد 12 أغسطس المقبل، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الاثنين 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء 21 أغسطس.

وبين أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشر وثماني وخمسين دقيقة هرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم السبت الموافق 29 من ذو القعدة الموافق 11 أغسطس المقبل.