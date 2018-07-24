المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضوضاء

دعا قراء الجهات المعنية إلى فرض تدابير كفيلة بتخفيف مستويات الضوضاء في مواقع الإنشاء والتشييد، خصوصاً تلك الموجودة في الضواحي السكنية.

عيوب

قال قراء إن بعض المحال تستغل فترة التنزيلات وإقبال المقيمين في الدولة على شراء احتياجاتهم قبل السفر في الإجازة الصيفية، وتعرض قطع ملابس بها عيوب أو أخطاء في التصنيع، لا يكتشفها المشتري إلا لاحقاً.

مكيفات

اشتكى قراء عدم وجود مكيفات في الممرات والطرق المؤدية إلى الوحدات السكنية في البنايات التي يقطنونها، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتكرر، وسببه رغبة الملاك في توفير استهلاك الكهرباء على حساب راحتهم.

أسعار

لاحظ مستهلكون في أم القيوين زيادة في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية في اللولو هايبرماركت في مول أم القيوين، الذي افتتح أخيراً، بأربعة دراهم تقريباً للفواكه المستوردة، مقارنة بأسعارها في محال تجارية أخرى.

حفر

رصد سائقون في أبوظبي وجود حفر في بعض الطرق، خصوصاً في شارع محمد بن خليفة، الأمر الذي يلحق أضراراً بالمركبات، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على معالجتها.

حلاقة

اشتكى متعاملون مع صالونات حلاقة عدم تقيّدها بتعقيم الأدوات المستخدمة في الحلاقة، رغم خطورتها، واحتمال نقلها الأمراض، وطالبوا الجهات المعنية بتشديد الرقابة عليها.

إغلاق

أفاد سكان في إمارة دبي بأن إغلاق شاليهات حديقة الممزر، لمدة شهرين للصيانة، منعهم من الاستمتاع بها خلال الصيف، إذ تعتبر الشاليهات متنفساً مرغوباً على شاطئ البحر للعائلات خلال إجازة الصيف، مطالبين بتأجيل الصيانة إلى شهري سبتمبر وأكتوبر.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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