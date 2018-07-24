إطلاق مسرعات جديدة للتوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسرعات جديدة للتوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي، بالشراكة مع المصرف المركزي وهيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بهدف توفير نحو 1500 وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال 100 يوم.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، إن إطلاق المسرعات في القطاع المالي والمصرفي يأتي في إطار مواصلة الوزارة تنفيذ أحد مرتكزات منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين، من خلال تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات اقتصادية مستهدفة وفي وظائف ذات قيمة مضافة ومستدامة، لا سيما في ضوء النجاح اللافت الذي حققته الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين ضمن مبادرة تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة، والذي أثمر عن توفير أكثر من 5740 عرضاً وعقد عمل للمواطنين في هذه القطاعات، متجاوزة بذلك المستهدفات بما نسبته نحو 47%.

وأوضح أن القطاع المالي والمصرفي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية التي تتميز بقدرتها على استحداث الوظائف المتنوعة، التي تلبي تطلعات الباحثين عن العمل من حيث الامتيازات والاستقرار الوظيفي.

وأكد أن مبادرة تسريع التوطين النوعي من شأنها أن تساعد الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع على استيفاء المطلوب منها، وفقاً لنظام التوطين بالنقاط الذي أقره سابقاً مجلس الوزراء كإحدى الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة معدلات التوطين في القطاع المشار اليه. وأوضح الهاملي أنه سيتم خلال فترة تسريع التوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي تطبيق منهجية أيام التوظيف المفتوحة، التي أثبتت فاعليتها وكفاءتها في استقطاب الباحثين عن العمل لإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي تشارك في أيام التوظيف، وبالتالي تعزيز فرص الحصول على فرصة العمل، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية.

ودعا الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات إلى استثمار فترة تسريع التوطين في ذلك القطاع، من خلال المشاركة في أيام التوظيف. وأوضح أن الإقبال الكبير الذي شهدته أيام التوظيف المفتوحة التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع شركائها للتوظيف في القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية السابقة، أثبت جدية الباحثين عن العمل ورغبتهم في الحصول على الفرص الوظيفية التي تم استحداثها. ومن المقرر أن يتم اليوم تنظيم أول الأيام المفتوحة للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حيث سيتم تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف في الإمارات الأخرى لاحقاً.

4 مراحل

تدير وزارة الموارد البشرية والتوطين أيام التوظيف المفتوحة، من خلال أربع مراحل تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم إلى مكان اليوم المفتوح، من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.