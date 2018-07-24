بدء استقبال مخالفي الإقامة في 9 مراكز بالدولة أول أغسطس

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلن المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، عن مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة والمغادرة طواعية من الدولة خلال الفترة من 1 أغسطس المقبل حتى 31 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المهلة تشمل جميع مخالفي الإقامة الذين يقيمون بشكل غير شرعي على أرض الدولة سواء كانوا أسراً ممن تقطعت بهم السبل أو أفراداً أو عمالاً هاربين من شركاتهم أو عمالة منزلية هاربة من الكفلاء.

6 مميزات مبادرة «احمي نفسك.. بتعديل وضعك» تمنح مخالفي الإقامة 6 مميزات هي: ■الإعفاء من جميع الغرامات. ■مغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية. ■العودة بعد المغادرة. ■تعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة. ■الاستفادة من فرص العمل من خلال التسجيل في سوق العمل الافتراضي. ■الحصول على ميزة الإقامة المؤقتة لمدة ستة أشهر. 500 درهم رسوم تعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة دون إلزام بالمغادرة. - المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس. - المخالفون ممن لديهم فرص عمل بإمكانهم تعديل وضعهم والحصول على تصريح.

وأشار إلى أنه سيتم إعفاء المخالفين من العقوبات والغرامات والحرمان، وفي الوقت ذاته سيتم استقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، من بينها سورية واليمن، الذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء للحصول على إقامة لمدة عام بالدولة.

وتفصيلاً، أطلق الراشدي أمس، خلال مؤتمر صحافي، مبادرة «احمي نفسك.. بتعديل وضعك»، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي أعلنها أخيراً بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم، مشيراً إلى أن المبادرة تمنح مخالفي الإقامة ست ميزات هي: الإعفاء من جميع الغرامات، ومغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، والعودة بعد المغادرة، وتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم، والاستفادة من فرص العمل من خلال التسجيل في سوق العمل الافتراضي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والحصول على ميزة الإقامة المؤقتة لمدة ستة أشهر.

وأشار الراشدي إلى أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط، وهي عمال الشركات والأسر والخدم من دون الأشخاص مرتكبي الجرائم، فيما سيتم تطبيق العقوبات المقررة قانوناً على مخالفي الإقامة بعد الأول من أغسطس، محذّراً من إيواء المخالفين باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، نظراً للأضرار الكبيرة التي تسببها للدولة والمجتمع، والعواقب القانونية الوخيمة التي تترتب على مرتكبها.

وشرح أن تعديل وضع المخالف يستغرق يومي عمل في حال اكتمال الوثائق من وقت تقديمه للطلب، حيث يتمّ خلالهما تعديل وضع المخالف ومنحه موافقة على العمل حال توافر فرصة العمل والكفيل لديه، أو منحه تصريحاً بمغادرة الدولة حال رغبته في المغادرة.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم في تسعة مراكز منتشرة على مستوى الدولة، منها مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي ومركزان في العين والمنطقة الغربية، كما تم تجهيز أماكن خاصة بجوار مباني الإدارات العامة للجنسية والإقامة، ومراكز سعادة المتعاملين في الإمارات الأخرى، وتكون مفتوحة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء من الأحد إلى الخميس، كما تم توفير خط مجاني هو (80080)، لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.

وذكر الراشدي أن المخالفين ممن لديهم فرص عمل بإمكانهم تعديل وضعهم والحصول على تصريح عمل فور تقديمهم الأوراق المطلوبة وجهة العمل التي تكفلهم.

ونبّه إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة في الدولة في 31 أكتوبر المقبل، ستقوم الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين، الذين لم يتجاوبوا مع المهلة، وتطبيق العقوبات المقررة التي تشمل الغرامة والحبس، مشيراً إلى أن أعداد المخالفين بالدولة ليست كبيرة، ومن المتوقع تجاوب كبير من جميع الفئات المخالفة للاستفادة من المهلة الممنوحة، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية من الدولة.

ودعا الأشخاص المستهدفين من مبادرة «احمي نفسك.. بتعديل وضعك»، إلى الإسراع في الاستفادة منها خلال الفترة المعلنة، مؤكداً أنها مبادرة استثنائية تم فيها تلافي جميع السلبيات التي سجلت في الحملات السابقة، وأضافت العديد من المميزات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة، من أهمها الإعفاء من جميع الغرامات والمغادرة من دون ختم الحرمان، وإمكانية العودة فوراً بإذن دخول جديد، وغيرها من الأمور.

وأكد أن الهدف الرئيس من الحملة هو تعديل أوضاع جميع المخالفين للإقامة في الدولة وصولاً إلى مجتمع خالٍ تماماً من المخالفين، وتحقيقاً لرؤية القيادة في أن يكون مجتمع الإمارات من أسعد شعوب العالم.

دراسة كل حالة على حدة

أكد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، أن منح إقامة لمدة عام لفئات رعايا الدولة التي تعاني حروباً سيتم بعد دراسة كل حالة على حدة، وتقدير الظروف الإنسانية التي تمنع الشخص من العودة إلى دولته في الظروف الحالية. وأكد أن المشمولين بقرار مجلس الوزراء من هذه الفئة سيتم منحهم إقامة لمدة عام في الدولة، بغض النظر عن شروط الإقامة، ويمكن للمستفيد في هذه الحالة كفالة نفسه، كما يمكن أن تتم كفالته من قبل أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو الخامسة من المقيمين في الدولة.

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