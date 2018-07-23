"الهوية والجنسية" تعلن عن مهلة لتعديل أوضاع المخالفين مع إعفائهم من العقوبات والغرامات والحرمان

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلن المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي خلال مؤتمر صحافي، اليوم عن مهلة لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة بالدولة في الفترة من 1 أغسطس وحى 31 من أكتوبر المقبل.

وأضاف العميد سعيد راكان الراشدي أنه سيتم إعفاء مخالفي الإقامة من العقوبات والغرامات والحرمان.

وأكد الراشدي أن تعديل وضع المخالف يستغرق يوما واحدا من وقت تقديمه لطلب تعديل وضعه، كما تشمل المهلة جميع الفئات المخالفة للإقامة عمال الشركات والاسر والخدم دون الأشخاص مرتكبي الجرائم.

وأوضح المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن المخالف ممن لديه كفيل بامكانه تعديل وضعه والحصول على تصريح عمل فور تقديمه للأوراق المطلوبة.

وأشار أنه سيتم استقبال المخالفين في مركز الشهامة في ابوظبي ومركز العوير في دبي ومقرات بجوار مبان الجنسية في الامارات الاخرى.