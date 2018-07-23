تكريم أول صينية تقدم معاملة في مركز الشرطة الذكي بدبي

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

كرّمت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، ليو تبينغ، أول صينية قدمت معاملة ذكية في مركز الشرطة الذكي الأول على مستوى المنطقة والعالم في منطقة «سيتي ووك»، وذلك في إطار الاحتفاء بالأسبوع الإماراتي - الصيني، ومنحتها تذكرة طيران مفتوحة الوجهة.

وأكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، العميد خالد ناصر الرزوقي، أن التكريم جاء تزامناً مع الاحتفاء بالأسبوع الإماراتي ــ الصيني، وفي إطار حرص شرطة دبي على تشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام الخدمات الذكية، مشيراً إلى أن ليو تبينغ كانت أول فرد من أبناء الجالية الصينية المقيمة في الدولة يقدم معاملة في مركز الشرطة الذكي، وذلك في سبتمبر الماضي، دون أي تدخل بشري. وتقدمت تبينغ بالشكر إلى شرطة دبي على مفاجأتها بهذا التكريم، مؤكدةً أن خطوة التكريم أسعدتها، وهي خطوة تشجع على استخدام الخدمات الذكية من قبل أفراد المجتمع.