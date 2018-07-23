بلدية دبي تلتقي تجار «سوق الشاحنات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقى مدير عام بلدية دبي، داود الهاجري، تجار سوق الشاحنات، في اجتماع نظمته إدارة علاقات المتعاملين والشركاء بالبلدية، في سوق الطيور، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز سبل التعاون ورفع مستوى الخدمات في مرافقها.

وأكد الهاجري حرص الدائرة على توفير بيئة مميزة لرواد هذا النوع من الأسواق التخصصية والفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، حيث اهتمت مدينة دبي بتنفيذها وفق أحدث المواصفات، بعد دراسة شاملة لمتطلبات تنفيذ هذا النوع من المشروعات بما يخدم رغبات وأهداف جميع الأطراف. وأضاف أن اللقاء يؤكد اهتمام الدائرة بمتابعة آخر التطورات في المشروعات القائمة بالإمارة، والاطمئنان على متطلبات بيئة العمل الحالية، ومتطلبات السوق من المرافق والخدمات، والتحديات التي تواجه تجار هذه السوق التخصصية، وتنفيذ حلولها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المبتكرة، والاستفادة من مقترحات المتعاملين في ذلك، وإشراكهم في مسيرة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المشروعات.