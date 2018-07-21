محمد بن زايد يهدي الرئيس الصيني الحصان العربي الأصيل «جلاردو جاي»

المصدر: أبوظبي ـــ وام

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جين بينغ، الحصان العربي الأصيل «جلاردو جاي»، تقديراً وتثميناً لزيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه: «تعبيراً عن اعتزازنا بالصداقة التاريخية، والروابط الوثيقة التي تجمع بين بلدينا، وما نكنه لشخصكم الكريم من تقدير واحترام ومودة، نهدي الرئيس الصيني شي جين بينغ أحد أفضل الخيول العربية الأصيلة».

جدير بالذكر أن الخيل «جلاردو جاي»، المولود عام 2013، له بطولات إقليمية وعالمية عديدة، فقد حقق بطولة مونتون، البطولة الذهبية للمهر، وكأس بطولة الأمم المتحدة 2016، وبطولة أوروبا 2016، وبطولة العالم بباريس 2016، وتاج البطولة الثلاثية للمهور 2016.