حمدان بن محمد يدعم الشاب خليفة "مقاتل السرطان"

المصدر: دبي- الامارات اليوم

عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن مساندته ودعمه للمواطن خليفة محمد راشد دعفوس المهيري، الذي اشتهر على منصات التواصل الإجتماعي بـ"مقاتل السرطان".

والمهيري (29 عاما) الذي يتلقى العلاج في أميركا نشر مقطع فيديو أعلن من خلاله أن العلاج الكيميائي الذي خضع له لم يعط النتائج المرجوة، ويحتاج إلى علاج جديد يجري تجربته حالياً في الولايات المتحدة.

وذكر أن كلفة العلاج الجديد تزيد على ثلاثة ملايين درهم، داعياً إلى التبرع له ليبدأ المرحلة الجديدة من العلاج.

وما أن نشر خليفة الفيديو، حتى كان ولي عهد دبي من اوائل المساندين له، اذ علق سموه على حساب خليفة بقوله "انت شجاع ونحن معك".

والمهيري يتحدى نوعاً نادراً من السرطان، ويعالج في هيوستن والتبرعات التي يطلبها هي كلفة علاج جديد، وذلك بعد أن خضع على مدار الأعوام الستة الماضية للعلاج الكيميائي، لكن دون جدوى.

يشار إلى أن هذا النوع من العلاج لا تشملة مظلة شركات التأمين في الولايات المتحدة لغير المواطنين الأميركيين.