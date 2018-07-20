«إسلامية دبي» تسهم في «مدن الخير»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أسهمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في دعم مبادرة «مدن الخير»، التي ينظمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، في إطار سعيها لإثراء المشروعات والفعاليات الخيرية ذات النفع العام والاجتماعي على المستويين المحلي والاتحادي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، أحمد درويش المهيري: «وقعنا، في مارس الماضي، اتفاقاً مع صحيفة (الإمارات اليوم)، يتيح لها جمع التبرعات ضمن إطار مرسوم جمع التبرعات رقم (9) لسنة 2015، الذي حدّد أن يكون جمع التبرع في إمارة دبي بموافقة مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وفي ضوء ذلك، فإنه بعد توقيع الصحيفة اتفاق مبادرة (مدن الخير) مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، تودع التبرعات التي يسهم بها أصحابها بالمبادرة في حساب رسمي ترعاه وتديره دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهذه الجهود المشكورة لـ(الإمارات اليوم)، ولاسيما تنسيقها بين برنامج الشيخ زايد للإسكان والدائرة في إطار تنفيذ مبادرة (مدن الخير)، أسهم في تطبيق المرسوم، إضافة إلى إعطائه الثقة للمتبرعين بأنّ أموال تبرعاتهم تذهب إلى الأوجه الصحيحة التي كانوا يهدفون إلى التبرع لها».

وأضاف «وقعت الدائرة اتفاقية تعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لإدارة هذه الأموال، وإيصالها إلى الاستشاريين والمقاولين، بناء على تعليمات رسمية من البرنامج، وبذلك نكون في الدائرة حققنا غايات الإشراف على هذه التبرعات، وكذلك حققنا الصدقية والثقة للمتبرعين، وهذا يشجّع المتبرعين ويستحث خطاهم للإسهام في مشروع الخير المتكامل وتوجيه تبرعاتهم إلى هذه المبادرة».

جاء ذلك خلال حفل تكريم المسهمين في مبادرة «مدن الخير»، الذي نظمه البرنامج، أول من أمس، وحضره وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، الذي أكّد أنّ هذه المبادرة تدعم الحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها ضوابط وشروط برنامج الشيخ زايد للإسكان، بهدف تحقيق الاستقرار لهم بصورة جماعية، من خلال توفير مسكن خاص لكل حالة من هذه الفئة، بدلاً من رفع كل حالة على حدة إلى الحكومة لإصدار قرار بشأنها.

وأضاف: تعمل جميع المؤسسات والهيئات في الدولة جنباً إلى جنب من أجل إسعاد المجتمع وجميع فئاته، تزامناً مع «عام زايد»، الذي يسعى الجميع فيه إلى تقديم مبادرات تستهدف ترسيخ عمل الخير في المجتمع، انطلاقاً من سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومن بينها «مدن الخير»، هذه المبادرة التي تخدم فئة مهمة من المجتمع الإماراتي.

يشار إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أنجز أربعة مساكن ضمن مبادرة «مدن الخير» بحي الشهداء في أم القيوين، وسيبدأ تنفيذ تسعة مساكن أخرى ضمن المبادرة.