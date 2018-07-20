حملة لإعادة تدوير الأوراق في المرفأ ضمن «عام زايد»

نظّم قطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة المرفأ ببلدية منطقة الظفرة، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لـ«عام زايد»، حملة إعادة تدوير الأوراق التالفة تحت شعار «بيئة آمنة ومستدامة»، وتنقسم الحملة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى استهدفت المدارس والمؤسسات الحكومية، تحت شعار «استراتيجية المدارس المشتركة»، والتي تهدف إلى جمع الكتب المستعملة، وتشجيع طلاب المدارس على التبرع بكتبهم المدرسية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة المرفأ بالإنابة، راشد عتيق الرميثي: «نحرص على مواصلة جهودنا لترسيخ ثقافة العناية بالبيئة والمحافظة عليها، وتشجيع برنامج الاهتمام بالبيئة واستدامتها، والنجاح الذي حققه خلال العام الماضي لبيئة آمنة ومستدامة، وتهدف حملة جمع وإعادة تدوير الكتب المستعملة إلى غرس حب المشاركة في نفوس الطلاب والمجتمع المحلي».

أبوظبي - الإمارات اليوم