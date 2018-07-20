جمال الجروان: الصين تتصدّر اهتمام المستثمرين الإماراتيين

المصدر: أبوظبي ـ وام

أفاد أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، جمال سيف الجروان، بأن الدراسات التي أجراها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج - بحكم اختصاصه في تقديم النصح والاستشارات الاستثمارية، وفي تصنيف الأسواق الخارجية - أظهرت صدارة الصين في الأهمية بالنسبة للاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى اطراد قياسي في معدل نمو التجارة بين البلدين، وهي المرشحة لأن تتجاوز قيمتها سقف الـ70 مليار دولار مع نهاية عام 2020.

وقال إن هذه الزيارة تعد «تاريخية بكل الاعتبارات»، فهي توفر للبلدين تكاملاً نموذجياً في الطاقات والفرص الضخمة، مع تاريخ من العلاقات يمتد لثلاثة عقود من الثقة التي حققت أرقاماً مطردة من النمو، وسط اقتصادات وأسواق عالمية أخرى تعاني من التذبذب والمراوحة.

يشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، المناط به دعم صناعة القرار الاستثماري بالدولة، واستكشاف فرص الاستثمار الآمنة في الخارج، يضم نحو 20 مؤسسة وطنية كبرى، وتتمثل في مجلس إدارته الذي يترأسه وزير الاقتصاد، ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد والمالية.

وكان المجلس شارك في فعاليات المنتدى العربي - الصيني، الذي انعقد في بكين قبل نحو أسبوعين، وطرح خلاله الرئيس الصيني، بينغ، مبادرة تنموية كبرى مع العالم العربي، جاعلاً من الإمارات محطته الخارجية الأولى بعد تجديد رئاسته. وأشار الجروان إلى أن قاعدة البيانات المرجعية التي بناها ويمتلكها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، تظهر وجود مئات الشركات الإماراتية التي تعمل في الصين بأحجام متفاوتة، وبإجمالي استثمارات تتوزع على مجالات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة، والصحة والخدمات المالية، وهي تعمل في بيئة استثمارية تتماثل في الجاذبية والعائد العالي مع بيئة الإمارات، التي تشكل الشريك التجاري الأول للصين على مستوى الشرق الأوسط.

ووصف المجلس زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى دولة الإمارات بأنها تترجم شراكة استراتيجية قامت على الثقة والشفافية، وتمتلك طاقات ابتكارية قادرة على تعظيم الفرص الكبيرة التي يمتلكها اقتصادا البلدين.

- زيارة الرئيس الصيني توفر للإمارات والصين تكاملاً نموذجياً في الطاقات والفرص الضخمة.