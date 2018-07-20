مقايضات الدرهم باليوان تعزّز التجارة بين الإمارات والصين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ارتفعت عمليات مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي واليوان الصيني إلى 42% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية العام الماضي، عبر مركز مقاصة الرينمينبي في دولة الإمارات، الذي تأسس عام 2015 وفق مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين الشعبي، بناء على اتفاق لمقايضة العملات بين الجانبين.

وتعدّ الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، إذ تشكل الواردات من الصين 12% من واردات دولة الإمارات، بقيمة بلغت 79.9 مليار درهم في سنة 2017، وبنسبة نمو بلغت 14.7% مقارنة بمستويات سنة 2016.

وشكلت الصين 3.3% من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، بقيمة 5.1 مليارات درهم في سنة 2017، كما تستضيف الإمارات نحو 4000 مؤسسة صينية عاملة بالدولة، وجالية صينية كبيرة مقيمة في الدولة.

وصرّح محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، بأن دولة الإمارات والصين تبحثان سبل التعاون لتعزيز الروابط بين البلدين، وتطوير العلاقات بينهما في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والسياحة والطاقة المتجددة.