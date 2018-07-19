«إعمار» تطور أكبر حي صيني في الشرق الأوسط ضمن «خور دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إعمار»، أمس، عن مشروع جديد يهدف إلى الإسهام في تعزيز الروابط الوثيقة بين الإمارات والصين، بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة.

وتكريماً للمقيمين الصينيين في الدولة، وبهدف تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، ستطور «إعمار» أكبر حي صيني في الشرق الأوسط ضمن المنطقة التجارية في «خور دبي»، الوجهة الممتدة على مساحة ستة كيلومترات مربعة.

وأعلنت «إعمار»، أيضاً، أنها ستفتتح ثلاثة مكاتب متخصصة في بكين وشنغهاي وقوانغتشو، وهي المدن التي تربطها بدبي رحلات يومية عبر «طيران الإمارات». وستعمل المكاتب الثلاثة على ترويج السياحة والتعليم والتجارة والاستثمار بين الإمارات والصين. كما ستوسع «إعمار» نطاق علامتها التجارية الفاخرة للفنادق والشقق الفندقية «العنوان للفنادق والمنتجعات» إلى الصين. وتجري في المرحلة الراهنة نقاشات لتشغيل فنادق، تحت مظلة العلامة التجارية في أبرز المدن الصينية.