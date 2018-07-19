مركز للقيادة والتحكم الذكي في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، أمس، «مركز القيادة والتحكم الذكي» بمطار دبي الدولي في «مبنى 3»، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

ويعتبر المركز المجهز بأفضل التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة على مستوى العالم، حلقة الوصل والتنسيق بين جميع قطاعات إقامة دبي، حيث يمكن متابعة ومراقبة مؤشرات الأداء الخاصة بكل قطاعات الإدارة، كما يعمل المركز على مراقبة عمل المنافذ من خلال كاميرات المراقبة الموزعة بمنطقة تخليص المسافرين في جميع مباني مطارات دبي، والمنافذ البحرية والبرية، وذلك لضمان سلامة المسافرين وتبسيط إجراءات سفرهم، بالإضافة إلى عمله على مراقبة سير الأنظمة والشبكات لضمان استمرارية العمل.

ويعمل المركز على قياس أدق التفاصيل في الإجراءات، واحتساب مدة إجراءات المعاملات من خلال نظام الاصطفاف الذكي، للتأكد من أن جميع الإجراءات تمرّ بسلاسة، بالإضافة إلى رصد ومتابعة مؤشرات الأداء لقنوات تقديم الخدمات للمتعاملين، التي توفرها «إقامة دبي» بهدف تحقيق السعادة للمتعاملين، كما تم تجهيز مركز التحكم والسيطرة الذكي بأجهزة استشعار مربوطة بأنظمة ذكية تعمل على مدار الساعة، وفي حال وجود طارئ أو أي تأخير يتم إرسال استشعارات عن وجود خطب أو عطل، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل أحد موظفي المراقبة، وفقاً لما يتطلبه الموقفان الأمني والإداري.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، إن نجاح مطارات دبي في تصدر مطارات العالم في الأمن والاستقرار، يأتي بفضل جهود الحكومة وسعيها لترسيخ ريادة الدولة في توفير السعادة والأمن للجميع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية التي تطبقها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والهادفة إلى تحقيق سلاسة في إجراءات المسافرين بفترة زمنية أقل، باستخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، لاسيما أن مطارات دبي تستقبل أعداداً هائلة من المسافرين سنوياً، بما يحتم على الإدارة تكثيف استعداداتها في تسهيل إجراءات المسافرين، ليصبح بذلك مطار دبي من المحطات الذكية في العالم.

من جانبه، قال نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، إن مركز القيادة والتحكم الذكي يشكل إضافة نوعية لتعزيز خدمات الإدارة ومستوى الأمن في تقديم الخدمات واستدامتها، ولاشك في أن المركز سيكون عاملاً رئيساً في المحافظة على جودة الخدمات.

وتوجّه بالشكر لفريق عمل مركز القيادة والتحكم الذكي، على الجهود المتميزة في إنجاحه، الأمر الذي سيثمر بدوره في تحقيق أمن وسلامة المسافرين القادمين والمغادرين عبر منافذ دبي، ما يعزز من سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بشكل أخص.

- يعمل المركز على قياس أدق التفاصيل في الإجراءات، واحتساب مدة إجراءات المعاملات.