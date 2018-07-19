«طرق دبي» تفتتح التقاطع السابع وشارعَي اليلايس والأصايل 15 سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء تركيب بوابة التعرفة المرورية «سالك» على شارع الشيخ زايد في منطقة جبل علي، وتحديداً قبل تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع اليلايس (التقاطع السابع)، وسيتم تشغيل البوابة في 24 أكتوبر المقبل، بعد أن يتم افتتاح مشروع تطوير التقاطع السابع وشارعَي اليلايس والأصايل، الذي بلغت كلفته قرابة مليار و200 مليون درهم.

ويسهم المشروع في تدعيم المحاور الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد، والتشجيع على تحويل جزء من الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد إلى المحاور الموازية له، مثل شارع الأصايل وشارع الخيل وشارع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات، وذلك عبر شارع اليلايس، كما يسهم المشروع في دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺒﻞ علي، وتوفير مداخل ومخارج إضافية للمشروعات التطويرية في المنطقة، مثل مشروع الفرجان وديسكفري جاردنز ومشروع جبل علي التطويري.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن الهدف من تركيب بوابة سالك جبل علي، هو إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ على اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، وتوﺟﻴﻪ جزء من الحركة المرورية اﻟﻌﺎﺑﺮة واﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ جبل علي ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وجزء من الحركة المتجهة إلى جبل علي لاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، وﻫﻲ ﺷﺎرع الإﻣﺎرات وﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وﺷﺎرع اﻟﺨﻴﻞ، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺮوري ﻋلى ﻣﺤﻮر ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ من أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺤﺎور ازدﺣﺎﻣﺎً ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ، حيث يتوقع أن تسهم البوابة الجديدة في خفض الحركة المروية على شارع الشيخ زايد بنسبة 25%، كما ستسهم في تشجيع السكان على اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ والمشاركة في الرحلات، لاسيما أن شارع الشيخ زايد يمتاز بتوافر خدمات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ مثل اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻤﺘﺮو دﺑﻲ، اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻪ 52 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاً، وﻳﻀﻢ 28 ﻣﺤﻄﺔ، وكذلك 12 ﺧﻄﺎً ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت، ﺗﻌﻤﻞ عليها 156 ﺣﺎﻓﻠﺔ وﺗﻨﻔﺬ 1400 رﺣﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً.

وأوضح أن مشروع تطوير التقاطع السابع على شارع الشيخ زايد، وتطوير شارعَي اليلايس والأصايل، سيوفران طاقة استيعابية إضافية للمحاور الموازية لشارع الشيخ زايد، بمعدل 12 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين، ويلبيان متطلبات النمو والتوسع العمراني اللذين تشهدهما إمارة دبي.